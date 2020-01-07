Еще один оползень в Бадамдаре фото
Сегодня утром на Бадамдарском шоссе в Баку снова произошел оползень.
Как сообщает Qafqazinfo, на место происшествия направлены сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.
По словам начальника экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азиза Гаралова, «оползневая масса шириной примерно в 100 метров переместилась в сторону автомагистрали между поселком Бадамдар и 20–м участком. Сейчас в зоне наблюдается активность».
В последний раз оползень на указанном участке произошел в декабре 2018 года.