Reuters: Boeing в Иране упал из-за технической неисправности

Пять источников из служб безопасности – три американских, один европейский и один канадский – заявили, что, по оценке западных спецслужб, самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а не был сбит ракетой, сообщает Reuters.

По мнению канадского источника: есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолета. Сообщается также, что американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon собрала данные о последних минутах этого самолета и передала их заинтересованным странам.

Утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.