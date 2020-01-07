«Хезболла» приблизилась к границам Израиля арабские СМИ
Войска ливанского движения «Хезболла» приблизились к границам Израиля. Об этом со ссылкой на представителей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает интернет-газета Al-Masdar News.
Согласно заявлению КСИР, группировка передвинула ближе к израильской территории своих боевиков и военную технику.
Накануне власти Ирана заявили, что готовы ударить по Израилю, если США продолжат эскалацию конфликта. В ответ на угрозы Исламской Республики премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал дать жесткий отпор всем, кто посмеет напасть на Израиль.