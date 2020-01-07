США готовы к прямым переговорам с Ираном

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором заявила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном, передает Reuters.

По словам Крафт, Соединенные Штаты готовы начать переговоры без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима», передает РИА Новости.

Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани «оправдано» статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые «мощные» санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на вчерашний ракетный обстрел.