Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal.

Специалисты в своей работе использовали данные более 100 тыс. человек в возрасте 50 лет.

Исследование проводилось на протяжении 20 лет.

В результате ученым удалось выяснить, что пациенты, получившие сердечно-сосудистые заболевания, впоследствии заболевали раком или диабетом второго типа.

Эксперты определили, что хуже всего на организм человека влияют курение, употребление «умеренных» доз алкоголя, нездоровое питание едой с высоким содержанием жира или сахара, низкая физическая активность и избыточный вес.

Женщины с полезными привычками и с нормальным весом прожили в среднем 84,4 года в сравнении с 73,7 года у женщин без какой-либо привычки. Для мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.