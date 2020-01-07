«Оскар» вновь вручат без ведущего
Церемония вручения 92-й кинопремии «Оскар» состоится без ведущего, сообщается в Twitter Американской киноакадемии.
Отмечается, что в программе мероприятия, которое состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе, останутся «звезды, выступления и сюрпризы».
Напомним, в 2019 году вручение кинопремии «Оскар» впервые за 30 лет прошло без ведущего. Сообщалось, что решение об этом приняли продюсеры, в том числе для того, чтобы сократить время, отведенное на церемонию. Имена победителей называли приглашенные артисты.