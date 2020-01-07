Красный Крест навестил азербайджанских заложников

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в декабре прошлого года навестили азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, сказала руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, сообщает Trend.

«Мы продолжаем регулярно посещать их. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями», - заявила Гусейнова.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в оккупированном армянами Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.