Иран представил первые результаты крушения Boeing

Разбившийся под Тегераном украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, сообщили эксперты Организации гражданской авиации Ирана.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, а траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта", - уточняется в документе, передает РИА Новости.

При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту, заявили в ведомстве.

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.