В бакинском порту скопилось около 500 грузовых машин из-за поломки туркменского парома, сообщает «Азатлык» со ссылкой на водителей. Одновременно очередь из грузовиков, как туркменских, так и иностранных, образовалась в порту Туркменбаши.

График движения паромов, по словам водителей, сбился 19 декабря. Машины, которые возят грузы из Турции и Грузии, застряли в порту, потому что паром из Туркменистана не прибыл вовремя.

Причиной опозданий, по данным издания, стал ремонт одного из судов. Другое судно занято на рейсах в Астрахань. Обычно паром прибывал в бакинский порт по меньше мере раз в три дня, максимальное время ожидания составляло 4-5 дней.

7 января паром пришел, но в него помещается всего 51 грузовая машина. Некоторые грузовики ждут своей очереди уже 20 дней. «С каждого водителя здесь требуют оплатить $ 200 штрафа за длительный простой на портовой стоянке, иначе представители Азербайджана не впускают грузовики на паром», — пожаловался водитель.

Водители надеялись, что туркменские власти окажут им помощь, но 7 и 8 января несколько представителей посольства Туркменистана в Азербайджане прибыли в бакинский порт и заявили водителям, что если те не оплатят штраф, то паром вернется в Туркменистан порожняком.

Порт Туркменбаши, построенный за $1,5 млрд, был торжественно открыт 2 мая 2018 года. В августе 2019 года Туркменистан объявил о планах создать паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации.