Протяженность газопровода, проложенного по дну Черного моря, составила 930 километров, а общая проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров в год. Одна ветка обеспечивает потребности Турции. Еще одно ответвление «Турецкого потока» позволит поставлять российский газ в страны Юго-Восточной Европы. Кстати, президент Сербии Александар Вучич и председатель Совета министров Болгарии Бойко Борисов также присутствовали на торжественной церемонии запуска.

Словом, список VIP-персон, собравшихся на завершение проекта, был весьма внушителен. Вопросы с «Турецким потоком» далеко не закрыты, более того – для Москвы возникают еще и новые, достаточно сложные вопросы.

Президент Эрдоган вчера был в очень приподнятом настроении – и это вполне объяснимо. Поскольку, называя вещи своими именами, вчера был именно его праздник – шикарный подарок для страны, которую он возглавляет, новенькая, как говорится, - с иголочки труба для снабжения развитой европейской части Турции (к западу от Босфора) газом. Напрямую - без промежуточных стран, без транзитных пошлин и транзитных рисков, да еще и с существенной скидкой. И, что крайне важно, фактически полностью за российский счет.

Вот вам и первые два вопроса. Из двух ниток «Турецкого потока» только одна может пока полностью выполнять свои функции - та, что снабжает турецких потребителей. У второй, предназначенной для поставок на основной рынок Газпрома - в Евросоюз, до сих пор нет сопоставимого по мощности продолжения на территории ЕС. И сколько она останется недозагруженной? Год-полтора или больше, с учетом того, что американцы взялись за российские газопроводы всерьез, для начала выбив Северный поток-2 из графика, а сейчас добившись паузы в его прокладке?

Второй вопрос – во сколько же все-таки обошелся «Турецкий поток» России? Процитирую здесь ведущего российского аналитика нефтегазового сектора Михаила Крутихина: «Когда мы сейчас читаем, что «Турецкий поток» обошелся якобы в 7 миллиардом евро, то не стоит упускать из вида то, что к нему надо было через всю Россию – с Ямальского полуострова, из Арктики – проложить новый газотранспортный коридор. А вот его стоимость измеряется уже несколькими десятками миллиардов. Так что это невосполнимые потери, которые понес Газпром».

Скажу больше – именно из-за этих затрат «Турецкий поток» представляет из себя заведомо убыточный проект, чистая политика, в жертву которой принесена экономика. Анкара обеспечила себя за российский счет газом, а вот Москва добилась только того, что в качестве транзитного государства на Юг и Юго-Восток Европы получила вместо Украины Турцию.