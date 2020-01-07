Подробности пожара в теплице Бахруза в Подмосковье

Рано утром 7 января на территории тепличного комплекса в деревне Малышево Раменского района Подмосковья вспыхнул пожар, в котором погибли восемь рабочих-гастарбайтеров, в том числе одна женщина (по одним данным, вьетнамцы, по другим - азербайджанцы). Как удалось выяснить «Московскому комсомольцу», ещё одна сотрудница была госпитализирована.

Издание пишет, что участок площадью в три гектара в деревне Малышево ранее принадлежал крупной компании, которая занимается торговлей недвижимости в Московской области. Со временем земля перешла во владение дочерней организации этой фирмы, а около четырех лет назад угодья выкупила 42-летняя уроженка Махачкалы. Но по факту хозяйством управлял 53-летний уроженец Азербайджана по имени Бахруз. По некоторым данным, он муж собственницы участка. О нём известно также, что он занимается торговлей фруктами, овощами и другими продуктами на крупном продовольственном рынке.

По данным источника, земля имеет сельскохозяйственное назначение и такого рода постройки разрешены, однако жилые строения — бытовки, которые были возведены в самом дальнем углу участка, который упирается в лес, вне закона. Там и произошел пожар. По мнению специалистов, причиной возгорания стали электроприборы, с помощью которых грелись рабочие. Смерть большинства из них наступила из-за угарного газа.

Владельца тепличного комплекса следователи пока не допросили. В день пожара правоохранители смогли дозвониться до него и тот сказал, что экстренно вылетает в Москву с родины. Однако после этого он перестал выходить на связь.