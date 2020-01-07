Четверо военнослужащих турецкой армии погибли в Сирии при взрыве. Об этом в четверг сообщило Министерство национальной обороны Турции, разместив в Twitter фотографии погибших.

Инцидент произошел на севере Сирии в среду. Военные занимались патрулированием автодороги, когда рядом с ними был подорван заминированный автомобиль.

В октябре 2019 года Анкара начала в Сирии трансграничную операцию "Источник мира" - к востоку от реки Евфрат. Ее целью является очистка территории от террористических элементов и вооруженных формирований "Сил народной самообороны" сирийских курдов, которые признаны Турцией в качестве угрозы национальной безопасности.