Исследования азербайджанского хирурга обсудят в США

Научные экспериментальные работы, проводимые группой молодых ученых под руководством Рашада Шолана, вызвали интерес в престижных научных кругах. Как результат ученые в этот раз с докладом выступят на одном из самых престижных конгрессов мира по функциональной урологии – SUFU annual meeting 2020 (Society of Urodynamics, FemalePelvic Medicine and Urogenital Reconstruction annual meeting - 2020).

Главный специалист по трансплантации почек Минздрава, доктор философии по медицине Рашад ШОЛАН рассказал нам об этом престижном мероприятии.

- Скажу вам без ложной скромности, что заинтересованность американских коллег нашими экспериментальными работами в области заболеваний мочевого пузыря нас очень обрадовала. SUFU – это всемирная организация, которая является авторитетной научной структурой, объединяющей экспертов по функциональной урологии со всего мира, и приглашение для выступления на таком конгрессе нас еще больше вдохновляет на дальнейшие фундаментальные исследования.

Напомним, Рашад Шолан прославился как феноменальный хирург в области урологии и трансплантологии, является руководителем отделения "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского диагностического центра.