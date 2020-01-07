Основные силы компании находятся в таллинском офисе. В нем работают 261 человек. Расходы на работников составляют 21 миллион евро, из которых 15,5 миллиона — заработная плата. Интересно, что средний ее уровень ни много ни мало — без пяти евро 5000!

В прошлом году оборот компании Skype Technologies, которая принадлежит Microsoft, составил 34 с лишним миллиона евро, то есть вырос на почти 2 процента. Чистая прибыль при этом составила 2,4 миллиона. Рост ее тоже заметен — на 5,3 процента. Издание postimees, сообщая об этом, отмечает, что первоначальные планы создателей Skype были нацелены на развитие, создание и поддержке коммуникационных программ. В дальнейшем, считают эстонские компьютерные гении, роль программатуры будет уменьшаться, а более актуальными будут развитие и поддержка более важных продуктов Microsoft. Каких? Компания, по понятным причинам, пока не открывает своих стратегических секретов.

Эстонский бренд Skype, несмотря на большую конкуренцию со стороны других игроков дигитальной сферы, которые предоставляют бесплатные calling-услуги в интернете, держится на плаву.

Руководство компании сообщает, что в планах — расширение офиса, то есть будут приняты на работу новые высококвалифицированные специалисты. Это будет следствием инвестиций компании Microsoft в разработку новых программных продуктов в центре разработок в Эстонии.

Кстати, в Эстонии действует и дочернее подразделение Microsoft, в котором зарплаты еще выше, чем в Skype. Правда, не так давно работодатель вынужден был снизить ее уровень до… 7350 евро в месяц, урезав на 1000 евро. Раньше здесь сотрудников было 18, а теперь лишь 15.

Эстония — неоспоримый лидер по уровню оплаты труда среди стран Балтии. Впрочем, не только в этом. Курс на дигитализацию множества сфер повседневной жизни взят этой страной давно.

Так же, как в Латвии и Литве, здесь нет недр, богатых энергоресурсами, драгоценными залежами. Потому развитие современных информационных технологий стало самым актуальным трендом роста экономики этой северной страны. Именно это дает большую добавленную стоимость каждому цифровому продукту.

Пользуясь новейшими разработками эстонцев, можно, сидя в любом конце земного шара, удаленно открыть и зарегистрировать свою фирму за 15 минут. То же самое с банковским счетом и другими услугами, включая муниципальные.

Не случайно с 1 января нового года минимальная зарплата в этой стране выросла до 584 евро, а почасовая «минималка» теперь составляет 3,50 евро. То, что зарплаты вырастут, означает, что они прибавятся и в частном, и в государственном секторе, в том числе немаловажно - будут повышены ставки пособий разным категориям населения.