Если армянка побеждает на турецкой сцене нам пишет Люсине Мкртычян
В октябре прошлого года в Турции в очередной раз стартовал телепроект The Voice. Его участники представляли не только Турцию, но и другие страны мира. Среди них была и заслуженная артистка Дагестана Сюзанна Джагинян, которая решила выйти на вокальный поединок слепых прослушиваний с песней Сабины Саидовой «Дагестан», под которую прославленный боец смешанных боевых искусств, чемпион мира Хабиб Нурмагомедов выходит на ринг.
Для Сюзанны это был поединок с удачей, который она выиграла - к ней повернулись все четыре судьи. Певица представилась как участник из России, с Кавказа, чтобы обозначить свою принадлежность ко всем народам этого региона. Она, кстати, говорит на нескольких языках многонационального Кавказа, к тому же владеет турецким.
После успешного исполнения конкурсной песни по просьбе судей Сюзанна блестяще исполнила еще и Isyan турецкого композитора Халиля Сезаи, что и жюри, и зрительская аудитория приветствовали долгими рукоплесканиями.
Выражая неподдельный восторг, судья Седа Сайан отметила и яркую сценичную внешность певицы, и ее профессиональные данные: мощный голос и безукоризненное в музыкальном отношении исполнение. «Я повернулась именно на голос, просто не могла не повернуться, а девушка еще и очень красива», - сказала Сайан.
Несмотря на такое лестное замечание, Сюзанна предпочла другого наставника - мэтра искусства Турции Беязита Озтюрка, который был очень рад ее выбору и искренне приветствовал певицу уже как участницу своей группы.
Сюзанна Джагинян - артистка со стажем. Ее творческая деятельность начиналась именно на Северном Кавказе. Она участница и лауреат многих конкурсов, в том числе «Дека сан аз», то есть «Звучи мой голос» в Чечне. Письма от благодарных слушателей она получает отовсюду, в первую же очередь, конечно, с Кавказа.
Сюзанна не только певица, но и композитор. Еще в Томске, где прошло ее детство, она, будучи активисткой молодежного движения «Дети гор», написала «Гимн кавказской молодежи».
Уехав в 20 лет на Северный Кавказ, в Чечню, Сюзанна начала свой путь в искусстве, даря своим творчеством радость всем, кто ее слушает. Как и любой человек искусства, певица находится в вечном творческом поиске, что и сподвигло ее на участие в конкурсе «Голос Турции». На вопрос, почему именно в Турции, Сюзанна ответила так: «А почему нет? Я представитель Кавказа, который своим устоями и жизненными ценностями очень близок к Турции. Мне в Турции все понятно и очень комфортно. Уже два года я живу здесь и, наконец, решилась показать свое творчество турецкому народу. Ведь дарить людям радость и свой внутренний свет можно везде. Нести людям добро через свое искусство – это и есть моя цель в жизни».
Однако не все на пути Сюзанны так уж безоблачно. Ее фамилия стала тем камнем преткновения, который некоторым оказалось трудно преодолеть. После ее выступления на «Голосе Турции» в соцсетях появились негодующие комментарии. Самое обидное, что отрицательно отнесся к благополучному преодолению Сюзанной первого тура директор этого проекта Аджун Илиджали, давший понять, что его отношение касается не таланта и профессионализма певицы...
Хотя сама Сюзанна и отнеслась к этому достаточно философски, своего недоумения, однако, скрыть не смогла. В искусстве, уверена она, не может быть никаких рамок и границ, в том числе и национальных.
«Меня ничто не заставит озлобиться или замкнуться. Я артистка и открыта миру и людям. Главное мое желание, чтобы этот мой шаг - участие в проекте «Голос Турции» - способствовал не розни, а миру. Миру между людьми, без разделения на национальности, цвет кожи и расы. И, естественно, миру между армянами и турками, армянами и азербайджанцами. Ведь это соседство на века. Мы должны научиться жить дружно, не воевать и драться, а слышать, слушать и помогать друг другу. Ведь планета Земля – одна на всех. И именно своим творчеством мне хотелось бы внести свою долю в установлении мира между армянами и турками. Ведь жизнь на самом деле коротка, и я не хочу ее тратить на ненависть и злобу, что и другим искренне советую. Я здесь, в проекте «Голос Турции», и этим все сказано».
В начале наступившего года начнется второй конкурсный тур, и Сюзанна Джагинян выступит с новой песней, которую сама она определила как посыл, который живет в ее душе, - посыл мира, любви и добра всем людям Земли.
«Уверена, что как слушатели, так и жюри почувствуют все, что я вложу в свое выступление все, что есть в моей в душе. Неважно, выиграю я или нет… Это не самоцель. Творчество - вот что важно! Вся моя жизнь в одном слове - творить! Спасибо всем, кто меня поддерживает и проникается добрыми чувствами от моих песен. А я очень постараюсь всегда радовать всех, кто меня слушает», - обещает певица.