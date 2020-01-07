В октябре прошлого года в Турции в очередной раз стартовал телепроект The Voice. Его участники представляли не только Турцию, но и другие страны мира. Среди них была и заслуженная артистка Дагестана Сюзанна Джагинян, которая решила выйти на вокальный поединок слепых прослушиваний с песней Сабины Саидовой «Дагестан», под которую прославленный боец смешанных боевых искусств, чемпион мира Хабиб Нурмагомедов выходит на ринг.

Для Сюзанны это был поединок с удачей, который она выиграла - к ней повернулись все четыре судьи. Певица представилась как участник из России, с Кавказа, чтобы обозначить свою принадлежность ко всем народам этого региона. Она, кстати, говорит на нескольких языках многонационального Кавказа, к тому же владеет турецким.

После успешного исполнения конкурсной песни по просьбе судей Сюзанна блестяще исполнила еще и Isyan турецкого композитора Халиля Сезаи, что и жюри, и зрительская аудитория приветствовали долгими рукоплесканиями.

Выражая неподдельный восторг, судья Седа Сайан отметила и яркую сценичную внешность певицы, и ее профессиональные данные: мощный голос и безукоризненное в музыкальном отношении исполнение. «Я повернулась именно на голос, просто не могла не повернуться, а девушка еще и очень красива», - сказала Сайан.

Несмотря на такое лестное замечание, Сюзанна предпочла другого наставника - мэтра искусства Турции Беязита Озтюрка, который был очень рад ее выбору и искренне приветствовал певицу уже как участницу своей группы.

Сюзанна Джагинян - артистка со стажем. Ее творческая деятельность начиналась именно на Северном Кавказе. Она участница и лауреат многих конкурсов, в том числе «Дека сан аз», то есть «Звучи мой голос» в Чечне. Письма от благодарных слушателей она получает отовсюду, в первую же очередь, конечно, с Кавказа.

Сюзанна не только певица, но и композитор. Еще в Томске, где прошло ее детство, она, будучи активисткой молодежного движения «Дети гор», написала «Гимн кавказской молодежи».

Уехав в 20 лет на Северный Кавказ, в Чечню, Сюзанна начала свой путь в искусстве, даря своим творчеством радость всем, кто ее слушает. Как и любой человек искусства, певица находится в вечном творческом поиске, что и сподвигло ее на участие в конкурсе «Голос Турции». На вопрос, почему именно в Турции, Сюзанна ответила так: «А почему нет? Я представитель Кавказа, который своим устоями и жизненными ценностями очень близок к Турции. Мне в Турции все понятно и очень комфортно. Уже два года я живу здесь и, наконец, решилась показать свое творчество турецкому народу. Ведь дарить людям радость и свой внутренний свет можно везде. Нести людям добро через свое искусство – это и есть моя цель в жизни».