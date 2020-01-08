Елизавета II разочарована решением принца Гарри

Инсайдеры уверяют, что Елизавета II, ее сын - принц Чарльз и внук принц Уильям в шоке от последних новостей. Известно, что они узнали о решении Гарри и Меган из соцсетей - точно так же, как и другие британцы. Букингемский дворец не был проинформирован об этом заявлении до его публикации. Это вызвало ярость в королевской семье, пишут британские СМИ.

Британия бурлит после заявления принца Гарри, внука королевы Елизаветы II, и его супруги - Меган Маркл. Накануне в Instagram пара объявила, что отказывается от полномочий высокопоставленной королевской семьи.

Королева Великобритании Елизавета II выразила разочарование в связи с решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить полномочия членов королевской семьи, пишет The Times.

BBC сообщает, что принцы Чарльз и Уильям одинаково ошеломлены заявлением Меган и Гарри и не могут понять, как кому-либо теперь продолжать вести эти переговоры публично, а пресс-секретарь дворца рассказал, что королевская семья была "разочарована".

На сайте дворца опубликовано заявление, в котором говорится, что обсуждение ситуации с герцогом и герцогиней Сассекскими находится "на начальной стадии". "Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время", - пишет пресс-служба Букингемского дворца.

Меган и Гарри теперь будут зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Эксперты уверяют, что с деньгами у герцогов проблем не будет. Принц Гарри и Меган Маркл могут стать самыми влиятельными блогерами в Instagram, что немаловажно для будущих проектов, а также заработать десятки миллионов на публичных выступлениях, книгах и товарах под личным брендом. Также герцоги заявили, что планируют основать благотворительную организацию.