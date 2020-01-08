Погода на завтра: возможны дожди, ветер
Завтра, 10 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки, ветер северо-западный, временами усиливающийся, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых предгорных и горных районах - снег. Местами туман. Ветер западный, временами с усилением.
Температура воздуха составит ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах в горных районах гололед.