Понтифик Франциск снова, мягко говоря, удивил мир своим поведением. Еще не утихли пересуды о том, как он вышел из себя и ударил по руке настойчивую паломницу на площади Святого Петра, как вот вчера новый курьез с его участием.

Это произошло перед еженедельной генеральной аудиенцией для верующих в самом большом зале Ватикана — ауле Павла VI, где собрались около 7 тысяч монахов, монахинь, священников, паломников.

Когда Папа Римский вошел в аудиторию, одна из монахинь при его приближении с энтузиазмом воскликнула: «Да здравствует Папа!». В ответ Франциск, улыбнувшись, подошел и в шутку сказал ей: «Я тебя поцелую, только будь спокойна. Не кусай меня!». А потом действительно поцеловал ее в щеку.

Это запечатлели телекамеры и показали телеканалы, об этом написали практически все ведущие итальянские медиа. Несомненно, что фото и видео распространил официальный канал Vatican Media.

Действующий понтифик с самого начала своего пребывания на Святом престоле демонстрировал и продолжает демонстрировать своим поведением, что наместник святого Петра максимально близок к простым людям и что ему не чужды такие же эмоции, как и всем.