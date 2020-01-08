Декана азербайджанского вуза уволили из-за поборов

Приказом ректора Азербайджанского технического университета Вилаята Велиева декан факультета спецтехники и технологий вуза Рамиз Гусейнов освобожден от занимаемой должности, сообщает Report.

По словам Велиева, Рамиз Гусейнов уволен по собственному желанию: "Он допустил в работе некоторые недочеты, в частности требовал у студентов носить специальную форму, что запрещается нашим уставом. И это несмотря на неоднократные предупреждения. Р.Гусейнов заставлял студентов покупать эту форму и собирал деньги за это".

В настоящее время должность декана факультета спецтехники и технологий поручена ранее работавшему в отделе магистратуры Эльчину Рзаеву, отметил Велиев.

Ректор также сообщил об освобождении от занимаемой должности заведующего учебной частью АТУ Имрана Йолчуева в связи с недочетами в работе. На его должность назначена доктор философии по педагогике Гамар Исаева.