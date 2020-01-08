Записал Айдын Керимов, отдел политики 14:11

Итак, швейцарцы, не желая дразнить США, удалились с «Северного потока-2», и американцы, таким образом, своей цели-минимум добились – реализация российского проекта полностью остановилась как минимум на полгода. Как утверждает американский политолог Леон Вайнштейн, все заявления руководства России о том, что они собственными средствами достроят трубопровод по дну Балтики, абсолютно безосновательны. «В Москве уверяют, что у них есть корабль на Камчатке, который технически приспособлен, чтобы достроить «Северный поток-2», - сказал Л.Вайнштейн haqqin.az. – Это не соответствует действительности. Иначе зачем Россия тратила огромные средства на иностранных подрядчиков, когда она могла своими силами проложить эту трубу?».

Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на наступивший год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Причем Вашингтон потребовал от компаний, прокладывающих эти трубопроводы, немедленно остановить строительство. Швейцарская компания Allseas уже покинула место строительства, отозвав с Балтики свои специальные суда, хотя представитель проектной компании Йенс Мюллер и сообщил, что осталось уложить всего около 160 километров трубопровода из запланированных 2460. Примечательно, что длительное время министерство финансов США выступало против ввода санкций в отношении «Северного потока-2», а единственным противником санкций из американского руководства был министр финансов США и близкий друг Дональда Трампа Стивен Мнучин. Американский аналитик Владимир Сокор сказал haqqin.az, что в США многие в недоумении, почему министр против санкций. Между тем государственная система США позволяет минфину накладывать вето на решения о санкциях, даже если за них выступают президент и Конгресс США. Вполне возможно, полагает Сокор, что все это происходило с молчаливого согласия главы Белого дома. Однако и этот политолог уверен, что Россия без судов-трубоукладчиков Pioneering Spirit и Soliter швейцарской Allseas, обладающих соответствующими техническими возможностями, уложить трубопровод по дну Балтики не сможет. А собственных таких судов у России нет.

Что же касается «несколько запоздалого ввода санкций», то Леон Вайнштейн не исключает, что случилось это потому, что Трамп пытался убедить европейских лидеров, в основном канцлера ФРГ, что ради интересов самих же европейцев нельзя укреплять российскую монополию на газовом рынке Европы. «Несмотря на аннексию Крыма и войны на Донбассе, европейские лидеры обеспечивают Москву деньгами и влиянием. То, как сейчас европейцы так или иначе поддерживает Москву, равнозначно человеку, который добровольно залез в петлю и еще убеждал всех, что так удобнее раскачиваться. Очень сложно понять логику действий Ангелы Меркель, Макрона и остальных европейских лидеров. Есть несколько версий такой, мягко говоря, политики европейских лидеров. Первое - это желание европейцев покончить жизнь самоубийством, то есть планомерные действия, направленные на самоуничтожение. Второе - заинтересованность европейских лидеров в «Северном потоке-2» связана с подкупом, шантажом и т.д. Третий вариант, скорее, неправдоподобный, – они попросту не понимают, что делают. В последнее не очень верится…», - недоумевает Вайнштейн.

Самоубийственная политика Германии, полагает политолог, очевидна на примере миграционного кризиса, «когда Меркель пустила в страну 2,5 миллиона человек, которые не признают законы ее страны, считая постулаты своей веры выше, чем законы государства, в котором они находятся. Когда людей, умоляющих об убежище, массово впускают в страну и делают все, чтобы они интегрировались в жизнь государства, но вместо объединения с обществом «беженцы» стремятся превратить Германию в страну совершенно другого плана, в соответствии с чуждым европейцам религиозным мировоззрением». Германия, подчеркивает американский эксперт, прекрасно решила свои экономические проблемы за счет турков и тем не менее решила наводнить Европу тремя миллионами людей с другим самосознанием. «В течение ближайших десяти лет они превратят Европу во что-то совершенно другое», - убежден Вайнштейн. По его мнению, США не хотели портить отношения с европейцами, потому-то Трамп довольно продолжительное время старался отговорить их от поддержки «Северного потока-2». И только окончательно убедившись в тщетности таких попыток, он в последний момент все же ввел санкции. Что будет с «Северным потоком-2»? Возможно, Россия постарается выкупить у кого-то суда, способные проложить трубу по дну Балтики. Вайнштейн предвидит, что в конечном счете Москва найдет возможности реализовать этот проект. Что же касается продажи американского газа странам ЕС, то, как отмечает эксперт, на сегодняшний день американский сжиженный газ дороже, чем экспортируемый по трубопроводам российский газ. Проблема в том, что американский газ вначале надо сжижать, потом довезти до Европы, затем разжижать и транспортировать дальше. В результате дополнительных операций цена газа из США повышается, поэтому с коммерческой точки зрения он не может быть заменой российскому газу.