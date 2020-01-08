КСИР пообещал «жестокую месть» своим врагам

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны, заявил глава департамента безопасности Генштаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

«КСИР является одной из главных сил властей Ирана, которая в скором времени жестоко отомстит врагам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tasnim.

Ранее в четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана.