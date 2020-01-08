В Чехии снова оскверняют мечети

В Брно - столице Моравии, областиму Чешской Республики, на стене мечети появилась надпись, сделанная спреем: «Не распространяйте ислам в Чехии! Иначе вас убьем».

Администрация мечети не может установить точное время, когда была нанесена оскорбительная надпись, так как храм часто закрыт. Скорее всего, это случилось ночью после пятничной молитвы. Полиция обнаружила следы и проводит расследование.

Мечеть в Брно не первый раз становится целью вандалов.

В декабре 2013 года кто-то навесил на двери кусок свинины и разбросал кости этого животного перед входом, в августе 2015 года были разбиты окна мечети, а тремя месяцами позже неизвестный облил двери машинным маслом.