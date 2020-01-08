В Абхазии заявили о попытке госпереворота обновлено 16:08
«Администрация «президента» Абхазии» рассматривает происходящие в стране события как попытку госпереворота, передает Интерфакс.
«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявили агентству в администрации.
* * * 16:08
Участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации "президента" сепаратистской Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.
Штурм начался около 13:00 по московскому времени. Протестующие выбили дверь и несколько окон.
На площади перед зданием администрации присутствуют около 500 человек, включая правоохранителей.
Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки "главы МВД" Абхазии Гарри Аршба.