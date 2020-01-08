В Австрии магазины будут бесплатно раздавать просроченные продукты

Эта мера предусмотрена в рабочей программе нового правительства на 2020-2024 годы "Ответственность за Австрию", сообщает ТАСС.

Власти Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты питания, их будут бесплатно передавать на нужды благотворительных организаций.

"План действий против пищевых отходов" назван целью коалиционного кабмина Австрийской народной партии и партии "Зеленые". Согласно ему, будет создана система распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями. Власти намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных продуктов с истекшим сроком годности, следует из документа. Их проверкой и распределением займется национальный координационный центр.

Основой для нововведения в Австрии послужил французский опыт, где такая система передачи продуктов благотворительным организациям существует во избежание больших объемов пищевых отходов.