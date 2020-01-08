В Австрии магазины будут бесплатно раздавать просроченные продукты
Власти Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты питания, их будут бесплатно передавать на нужды благотворительных организаций.
Эта мера предусмотрена в рабочей программе нового правительства на 2020-2024 годы "Ответственность за Австрию", сообщает ТАСС.
"План действий против пищевых отходов" назван целью коалиционного кабмина Австрийской народной партии и партии "Зеленые". Согласно ему, будет создана система распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями. Власти намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных продуктов с истекшим сроком годности, следует из документа. Их проверкой и распределением займется национальный координационный центр.
Основой для нововведения в Австрии послужил французский опыт, где такая система передачи продуктов благотворительным организациям существует во избежание больших объемов пищевых отходов.