Пожар в молодежном городке "Апшерон"
В Хырдалане в Молодежном городке "Апшерон" на шестом этаже одного из жилых зданий начался пожар.
Как сообщает Report, на место происшествия привлечены три пожарные машины МЧС.
В Хырдалане в Молодежном городке "Апшерон" на шестом этаже одного из жилых зданий начался пожар.
Как сообщает Report, на место происшествия привлечены три пожарные машины МЧС.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.