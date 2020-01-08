Пожар в молодежном городке "Апшерон"

В Хырдалане в Молодежном городке "Апшерон" на шестом этаже одного из жилых зданий начался пожар.

Как сообщает Report, на место происшествия привлечены три пожарные машины МЧС.

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