Сразу после налета иранской армии на два объекта — у города Хит и в столице автономного Курдистана Ирбиле - в Варшаве состоялось совещание президента страны Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра обороны Мариуша Блащчака. Обсуждалась ситуация с безопасностью польских военных.

После ракетных атак по объектам сил международной коалиции в Ираке прошло уже несколько дней. Страсти, похоже, улеглись. Хотя вопросы безопасности армейских подразделений разных стран, расквартированных в этой стране, остаются на повестке дня. В том числе для военных из Польши.

В Ираке базируются 268 военнослужащих польской армии и гражданских сотрудников контингента.

В целях безопасности посол Польши Беата Пенкса уже покинула помещение дипмиссии в Ираке и вернулась домой. Учреждение находилось в здании британского посольства и не было так оборудовано, как американское представительство, которое, по сути, превращено в бункер. Представитель польской армии дивизионный генерал Томаш Пиотровский заверяет, что «есть стопроцентная уверенность, что действуют все соответствующие процедуры и наша армия в Ираке в безопасности». При этом он признал, что польские военные были на обоих объектах, подвергшихся атакам. Генерал также сказал, что они были готовы к нападению, получив информацию об этом заранее.

По мнению другого генерала - Вальдемара Скшипчака, который командовал польским контингентом в Ираке в 2005 году, иранские ракеты летели от 3 до 7 минут, и американцы не могли этого не заметить, так как Иран мониторится со стороны объединенных сил.

Он же считает, что опасность может грозить со стороны шиитского лидера Муктады ас-Садра, предводителя хорошо организованных партизанских формирований «Армии Махди», которые в прошлом наносили серьезный урон силам коалиции.

После ракетных атак появились сообщения о словах верховного лидера Али Хаменеи по адресу Польши, якобы назвавшего эту страну «маленьким злым государством». Однако посол Ирана в Варшаве Масуд Идриси Керманшахи опроверг эти публикации, жотя и сказал, что он «всегда советует друзьям из Польши, чтобы не сходили на дно пропасти по линии, начерченной американцами».