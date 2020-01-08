15:38

Японская корпорация Toyota намерена построить город будущего площадью 175 акров (70,8 га) рядом с подножием горы Фудзи на острове Хонсю в 90 км к юго-западу от Токио. Соответствующее сообщение опубликовано корпорацией на официальном сайте, передает РБК. Проект получил название Woven City (Сотканный город), инфраструктура в нем будет связана экосистемой, работающей на водородных топливных элементах.



Woven City задуман как живая лаборатория. Здесь будут жить и работать исследователи, которые в реальных условиях смогут тестировать и разрабатывать технологии, связанные с робототехникой, мобильностью, умными домами и искусственный интеллектом, говорится в пресс-релизе.

Для разработки Woven City Toyota пригласила к участию датского архитектора Бьярке Ингелса, основателя и креативного директора Bjarke Ingels Group (BIG). Генеральный план Woven City состоит из улиц трех типов: 1) только для быстрых транспортных средств, 2) для транспортных средств с различной скоростью движения, а также для передвижения пешеходов и 3) полностью пешеходных.



Город будет максимально экологичным. Здания в Woven City планируется построить в основном из дерева, «используя традиционные японские деревянные столярные изделия в сочетании с роботизированными методами производства». Крыши зданий покроют фотоэлектрическими панелями для выработки энергии. По всему городу будут интегрированы зеленые насаждения, в том числе с помощью гидропоники. В городе построят центральный парк для отдыха, а также центральную площадь для общественных собраний местной общины.

