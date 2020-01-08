Станислав Зась вступил в должность генсека ОДКБ

Представитель Беларуси Станислав Зась, вступивший в должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января, приступил к работе в Москве.

«Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно», – приводятся слова Зася на сайте ОДКБ.

С 2020 года очередь занимать пост генерального секретаря ОДКБ перешла к Беларуси, и президент страны Александра Лукашенко решил выдвинуть на этот пост госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася.