Хафтар потребовал Триполи в обмен на перемирие

Перемирие в Ливии может принести пользу в том случае, если властям восточной части страны передадут полный контроль над Триполи, заявил РИА Новости посланник главы временного правительства на востоке Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найеда.

Накануне Россия и Турция призвали все стороны прекратить огонь в Ливии с 0:00 12 января и начать переговоры. Заявление было подготовлено после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Что касается призыва России к прекращению огня, он может принести пользу, если за этим последует мирная передача Правительством национального согласия оставшихся районов столицы Триполи законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии»,— сказал Ареф Али Найед.