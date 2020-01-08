Произошло событие, которое давно ожидалось, - в Афинах Греция, Израиль и Кипр подписали межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Восточно-Средиземноморский газопровод предназначен для поставки газа из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу. Его протяженность составит 1,9 тыс. километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 млрд. евро. Проектная мощность составляет 10 млрд. кубометров газа ежегодно, ее впоследствии возможно увеличить вдвое. Ожидается, что газопровод может заработать в 2024–2025 годах.

Кажется юг Европы, вечно испытывающий проблемы с энергообеспечением, вскоре будет просто завален газом. С учетом уже подступивших к европейской границе азербайджанского и российского газа сюда в ближайшие годы могут поступить более 50 млрд. кубометров газа в год, что регион просто не в силах освоить. Это может привести к значительному снижению стоимости этого топлива на газовом рынке региона и транспортировке подешевевшего «голубого топлива» в центр Европы и даже в западный его регион. Это все блестящие перспективы, которые открываются перед европейцами. Пока же в Восточно-Средиземноморском регионе назревают крупные конфликты, в центре которых окажется Турция.

Строительство газопровода EastMed можно считать делом решенным. Но и Анкара не хочет оставаться вне новой газовой игры, а вернее войны, начало которой было заложено намного раньше. Накануне турецкий дипломат представил карту, на которой обозначены воды Средиземноморья, на которые претендует Турция, на фоне многомесячного противостояния с Кипром и Грецией по поводу разведочных работ и бурения турецкой нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. После подписания соглашения с правительством Северного Кипра и официально признанным правительством Ливана Турция претендует уже на половину восточного Средиземноморья. А турецкие суда исследуют структуры, на которые претендует Никосия.

Между тем Совет ЕС одобрил рамочный пакет ограничительных мер в ответ на бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Этот пакет позволяет применять санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за бурение. Со своей стороны и Вашингтон считает действия Турции в территориальных водах Кипра провокационным шагом, и призывают Анкару остановить бурение. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перестает утверждать о готовности его государства защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с помощью Вооруженных сил Турции. С не менее жестким предупреждением выступил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Они не имеют права сделать ни малейшего шага в Восточном Средиземноморье. Если они посмеют это сделать, то получат соответствующий ответ», - таков был его ультиматум.