Новая газовая война на пороге Европы наш комментарий
Произошло событие, которое давно ожидалось, - в Афинах Греция, Израиль и Кипр подписали межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Восточно-Средиземноморский газопровод предназначен для поставки газа из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу. Его протяженность составит 1,9 тыс. километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 млрд. евро. Проектная мощность составляет 10 млрд. кубометров газа ежегодно, ее впоследствии возможно увеличить вдвое. Ожидается, что газопровод может заработать в 2024–2025 годах.
Кажется юг Европы, вечно испытывающий проблемы с энергообеспечением, вскоре будет просто завален газом. С учетом уже подступивших к европейской границе азербайджанского и российского газа сюда в ближайшие годы могут поступить более 50 млрд. кубометров газа в год, что регион просто не в силах освоить. Это может привести к значительному снижению стоимости этого топлива на газовом рынке региона и транспортировке подешевевшего «голубого топлива» в центр Европы и даже в западный его регион. Это все блестящие перспективы, которые открываются перед европейцами. Пока же в Восточно-Средиземноморском регионе назревают крупные конфликты, в центре которых окажется Турция.
Строительство газопровода EastMed можно считать делом решенным. Но и Анкара не хочет оставаться вне новой газовой игры, а вернее войны, начало которой было заложено намного раньше. Накануне турецкий дипломат представил карту, на которой обозначены воды Средиземноморья, на которые претендует Турция, на фоне многомесячного противостояния с Кипром и Грецией по поводу разведочных работ и бурения турецкой нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. После подписания соглашения с правительством Северного Кипра и официально признанным правительством Ливана Турция претендует уже на половину восточного Средиземноморья. А турецкие суда исследуют структуры, на которые претендует Никосия.
Между тем Совет ЕС одобрил рамочный пакет ограничительных мер в ответ на бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Этот пакет позволяет применять санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за бурение. Со своей стороны и Вашингтон считает действия Турции в территориальных водах Кипра провокационным шагом, и призывают Анкару остановить бурение. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перестает утверждать о готовности его государства защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с помощью Вооруженных сил Турции. С не менее жестким предупреждением выступил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Они не имеют права сделать ни малейшего шага в Восточном Средиземноморье. Если они посмеют это сделать, то получат соответствующий ответ», - таков был его ультиматум.
Турецкая сторона утверждает, что ни турки-киприоты, ни Турция не могут быть исключены из процесса формирования энергетического баланса в Восточном Средиземноморье. А газопровод EastMed не принесет финансовой выгоды и не поможет решить кипрскую проблему. Этот маршрут, который должен поставлять энергоносители с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, чтобы довести газ до Италии, намного длиннее и значительно дороже альтернативных вариантов. В том числе и через Турцию, где этот газ к тому же можно подсоединить к уже почти готовому газопроводу ТАР по доставке в тот же адрес азербайджанского газа. То есть соглашение о строительстве EastMed противоречит географическим реалиям и не имеет смысла с финансовой стороны и, скорее, обусловлено политическими соображениями.
Анкара настаивает, что греки-киприоты не имеют права добывать углеводороды в Восточном Средиземноморье, не достигнув с турецкими соседями соглашения о справедливом разделении доходов. Да и сама претендует на право добычи на участках в спорных водах, которые «находятся в пределах ее континентального шельфа». А греки-киприоты заявляют, что диалог по природному газу может проходить лишь в рамках переговоров о воссоединении, а они не могут начаться, пока Турция не отведет свои корабли от острова. Что же касается турков-киприотов, то их доля от продажи углеводородов будет храниться в утвержденном в мае национальном инвестиционном фонде, который будет управлять будущими доходами «на благо всего кипрского народа».
Как видно, ситуация в Восточном Средиземноморье достаточно взрывоопасна. Евросоюз и США поддерживают сторону Никосии, угрожая Анкаре санкциями. Но санкции для последней не так страшны, что ясно показывают события последних дней. Да, санкциями сегодня вообще трудно кого-либо напугать, настолько они стали обыденными. Ни Анкаре не страшны экономические санкции Брюсселя, ни последнему не страшны угрозы Эрдогана наводнить Европу беженцами из Сирии. Но решительность Анкары и упорство Никосии могут привести к тому, что новая газовая война легко перерастет в настоящее противостояние. И тогда уже будет поздно выяснять, кто в этой войне прав, а кто – нет.