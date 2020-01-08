В Ираке вспомнили о российских С-300

Иракские власти возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил РИА Новости глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

"Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", - заявил Рида.

Он отметил, что не в курсе, на какой стадии сделка, но на нее получено разрешение высшего руководства Ирака.