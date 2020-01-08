Путин понаблюдал за военными учениями в Черном море

Совместные учения Черноморского и Северного флотов со стрельбами ракетами «Калибр» и гиперзвуковой ракетой «Кинжал» прошли в акватории Черного моря. За ходом учений с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Интерфакс.

Всего в учении задействовали более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов.

Боевую стрельбу ракетами «Кинжал» по цели на одном из полигонов выполнили истребители Миг-31К. Фрегат «Адмирал Григорович», ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино» выпустили «Калибры» из надводного и подводного положения. Экипажи ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны» запустили противокорабельные ракеты «Москит». В учениях принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Наблюдение за учениями обеспечивали беспилотные летательные аппараты.