В Узбекистане дипломата приговорили к тюрьме за госизмену

Военный суд Узбекистана признал экс-сотрудника МИД Кадыра Юсупова виновным в госизмене и приговорил к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения, сообщает Ferqananews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

Процесс длился несколько месяцев и проходил в закрытом режиме. Юсупова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 («Измена государству») УК Узбекистана. При вынесении приговора суд принял во внимание такие смягчающие и отягчающие обстоятельства, как особенность и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого и его семейное положение.

Бывшего работника посольств Узбекистана в Австрии, Великобритании и на Ближнем Востоке Кадыра Юсупова обвинили в госизмене в марте 2019 года. Основанием для обвинения послужили признания экс-дипломата в том, что он является западным шпионом. Это заявление он сделал в больнице, после того как упал на рельсы в метро и получил травму головы. До этого у Юсупова было диагностировано психическое расстройство.