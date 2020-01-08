Армянский парикмахер футболиста сборной Азербайджана

Проживающий в немецком городке Ауэ – Бад-Шлема Овик Манукян хвастается своей парикмахерской и ее первыми клиентами, среди которых футболист сборной Азербайджана, полузащитник немецкого клуба «Эрцгебирге Ауэ» Дмитрий Назаров, сообщает haqqin.az со ссылкой на Blick.de.

«У меня всегда была мечта открыть собственный бизнес, - рассказывает Манукян. - Однако это должна была быть не просто парикмахерская, а парикмахерская для мужчин. Сегодня нормальных парикмахеров немало. Но у многих мужчин сегодня более высокие требования. Они уделяют больше внимания своей внешности и следят за модой».

22-летнему армянину понадобилось около трех с половиной месяцев, чтобы наладить бизнес. И уже через два дня после открытия одним из его первых клиентов стала местная знаменитость - игрок футбольного клуба «Эрцгебирге Ауэ» и сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, о чем Манукян говорит с гордостью.

Манукян переехал в Германию из Армении вместе с семьей в 2012 году. «Моя родная страна все еще в состоянии войны», - говорит Овик. Некоторое время спустя он прошел обучение на парикмахера, затем работал в городе Хемниц. В 2017 году ему удалось избежать депортации в Армению и окончательно обосноваться в Германии.

Уроженец Казахстана Дмитрий Назаров дебютировал в сборной Азербайджана в мае 2014 года. С тех пор он провел за национальную команду 43 матча и забил 8 голов.