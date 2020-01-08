Ильхам Алиев выделил деньги на дороги Апшерона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в Апшеронском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Сараи, Джейранбатан, Мехдиабад, Гобу и села Масазыр, общей протяженностью 29,2 километра, из суммы, указанной в "Распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог", Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 19,7 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.