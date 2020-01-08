В Грузии отказались от строительства своего "Проекта века"

По словам грузинского министра, решение разорвать сделку с компанией было принято после того, как "Консорциум развития Анаклия" в декабре минувшего года уже в седьмой раз не смог предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Правительство Грузии расторгает сделку с "Консорциумом развития Анаклия", взявшим на себя обязательство построить глубоководный порт на западе страны. Об этом сказала министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге после заседания Кабмина, передает Sputnik Грузия.

"Правительство обсудило этот вопрос и приняло решение, что у дальнейшей отсрочки не будет положительного исхода для реализации проекта, так как в течение этого периода Консорциум своими действиями, к сожалению, доказал, что не сможет реализовать этот проект", - отметила она.

Цкитишвили пояснила, что кабмин Грузии принял решение начать процедуру приостановления заключенного с консорциумом инвестиционного соглашения.

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, основной грузопоток в настоящее время проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. По проекту порт Анаклия уже после завершения первой фазы должен был принимать корабли вместимостью 10 тысяч контейнеров. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начали работы по углублению дна до 16 метров. Однако, на этом все и остановилось. Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда долларов США.