17:32

Сегодня в Кабинете министров с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова были подписаны договоры на реализацию пилотных проектов по возобновляемой энергии между Министерством энергетики и компаниями ACWA Power Саудовской Аравии и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Со стороны Азербайджана договоры подписал министр энергетики Парвиз Шахбазов, а со стороны компаний - председатель правления ACWA Power Мохаммад Абунайян и исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи. Выступивший на церемонии подписания премьер-министр Али Асадов отметил, что в результате успешной экономической политики президента Ильхама Алиева в стране полностью обеспечена энергетическая безопасность.

"Часть реформ, проведенных в последние годы, связана с производством возобновляемой энергии. Успешно реализован ряд инициатив в этой области, а сектор возобновляемой энергетики в последнее время занимает важное место в развитии "зеленой" экономики. Сегодня подписание новых договоров с зарубежными компаниями - один из серьезных шагов в этой сфере. Эти договоры предусматривают вложение инвестиций в Азербайджан, что в первую очередь даст стимул нашей национальной экономике, откроет новые рабочие места. Эти проекты обеспечат энергетическую устойчивость нашей страны. Производство возобновляемой энергии внесет вклад в развитие "зеленой" экономики в нашей стране”, - отметил премьер-министр Али Асадов. "Диверсификация производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов, на которые обращает внимание президент Азербайджана. Подписывая сегодня эти договоры, мы начинаем новый этап развития возобновляемой энергетики в нашей стране. Сотрудничество с компаниями ACWA Power и Masdar как первыми зарубежными партнерами в области возобновляемой энергии в Азербайджане внесет вклад в наши цели, взаимные интересы, связанные с устойчивой, чистой энергией.” - сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Мы гордимся подписанием этого договора с правительством Азербайджана. Этот проект внесет вклад в увеличение доли возобновляемой энергии с целью диверсификации источников энергии в Азербайджане, поддержит инициативы правительства Азербайджана по созданию новых сфер услуг, промышленных секторов и соответствующих рабочих возможностей." - отметил председатель правления компании ACWA Power Мохаммад Абунайян. "Компания Masdar, играющая основную роль в реализации проектов по возобновляемой энергии в более чем 30 странах мира, рада стать партнером Азербайджана в реализации проекта по солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Располагая более чем десятилетним опытом, мы также гордимся поддержкой правительства Азербайджана и его переходом на чистую энергию.” - сказал исполнительный директор компании Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.