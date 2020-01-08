Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей республики с отмечаемым сегодня Днем восстановления государственности чеченского народа. Сообщение об этом опубликовано на его странице "ВКонтакте".

Кадыров напомнил, что после 13 лет "произвола и лишения права на жизнь, после гибели половины народа" президиум Верховного совета РСФСР издал указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР.

"Впереди был долгий путь возвращения к развалинам родных домов, к кладбищам без могильных плит, к горным деревням и селам, от которых остались пепелища. Я в очередной раз повторяю - пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем!" - подчеркнул глава Чечни.