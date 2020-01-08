КСИР предупреждает: операция "Мученик Сулеймани" продолжится

Ракетные удары иранских ВС по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение по всему региону, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе", - приводит его слова агентство Fars.