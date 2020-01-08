Расследование убийства 10-летней Нармин под контролем президента Ильхама Алиева Заявление генпрокурора
Расследование убийства 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района находится под особым контролем главы государства. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в Генпрокуратуре заявил генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, даны конкретные поручения по усилению оперативно-следственных мероприятий, совместно проводимых Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности, для в кратчайшее время обнаружения и привлечения к ответственности человека или группы лиц, совершивших данное преступление.