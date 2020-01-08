Сотни азербайджанцев добровольно вернулись на родину из Европы

В 2019 году из Европы на родину добровольно вернулся 831 гражданин Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Согласно информации, в рамках программ помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в стране происхождения организацией в 2019 году было обеспечено содействие 831 гражданину Азербайджана. Из добровольно вернувшихся 460 человек прибыли из Германии, 264 – Нидерландов, 27 – Латвии, 16 - Турции, 13 – Австрии, 10 – Грузии, 9 – Бельгии, 8 – Литвы, 7 – Польши, 6 – Швейцарии, 4 – Венгрии, 3 – Финляндии, два – Ирландии и по одному из Чехии и Боснии и Герцеговины.