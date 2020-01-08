Минэкологии: Активность в оползневой зоне сохраняется

В оползневой зоне на правом склоне автомобильной дороги из Бадамдара в жилой массив 20-й участок продолжает наблюдаться активность, заявил начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Минэкологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, сообщает Trend.

По его словам, по итогам предварительных исследований можно предположить, что оползень произошел из-за утяжеления земляной массы в результате слива сточных вод и атмосферных осадков. Гаралов добавил, что исследования и наблюдения продолжаются.

Сегодня утром в поселке Бадамдар вновь активизировалась оползневая зона. Оползневая масса шириной примерно 100 метров переместилась в сторону автомагистрали между поселком Бадамдар и жилым массивом 20–й участок. В результате движения грунтовых масс была перекрыта автодорога между поселком Бадамдар и 20–м участком.