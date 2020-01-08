Трамп приедет на экономический форум в Давосе
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в конце января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, пишет MIGnews.
В прошлом году Трамп отменил свое участие из-за рекордного по продолжительности шатдауна – остановки работы правительственных учреждений.
В Новый год Трамп объявил, что министр финансов Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на экономическом форуме. В состав делегации США также войдут министры по вопросам торговли, труда и транспорта и торговый представитель США. Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в состав делегации, пишет АР.
Появление Трампа в Давосе станет первым на мировой арене с тех пор, как глава США санкционировал военный удар по иранскому командующему Касему Сулеймани, убийство которого усилило напряженность на Ближнем Востоке.