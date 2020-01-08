Лукашенко: «Россия пытается продать нефть по ценам, превышающим мировые»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия стремится продавать Белоруссии нефть по ценам, превышающим мировые. Об этом сообщает БЕЛТА.
Стремление России продавать Белоруссии нефть по завышенным ценам является причиной отсутствия договоренностей между странами по данному вопросу, подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили о прекращении поставок нефти из России. По данным источника, это произошло из-за того, что Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть, с чем российские грузоотправители не согласились.