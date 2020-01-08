Бакинское транспортное агентство получило два международных сертификата по стандартам управления İSO. В связи с этим немецкий Орган по сертификации ТЮФ Тюринген провел аудит в БТА по выявлению соответствия стандартам İSO 9001:2015 (Управления качеством) и İSO 14001:2015 (Управление окружающей средой). По итогам аудита агентство было удостоено этих двух сертификатов соответствия.

Стандарт İSO 9001:2015 основан на ряде принципов по менеджменту качества таких – как ориентация на клиента, мотивация и вовлеченность высшего руководства, процессный подход и постоянное усовершенствование. Применение этого стандарта гарантирует, что клиенты получают высококачественные товары и услуги, которые в свою очередь способствуют получению прибыли компаниями.

Стандарт İSO14001:2015 (Экологический менеджмент) — это инструмент для городского транспорта, позволяющий выявлять воздействия на окружающую среду, оценивать величину этих воздействий, а затем минимизировать эти воздействия. Получение вышеупомянутого международного сертификата придаст импульс улучшению охраны окружающей среды и работе в этой области.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды, являющиеся одним из вызовов современности, является одной из основных целей Бакинского транспортного агентства. Для формирования более чистой с точки зрения экологии транспортной среды в последние годы предпринимаются системные меры. Проекты по борьбе против незаконных парковок, увеличению пропускной способности дорог – являются одними из таких мер. В то же время для увеличения интереса людей в пользовании общественном транспортом создается соответствующая инфраструктура и обновляется автобусный парк. В ходе обновления автобусного парка одним из основных условий является наличие транспортных средств, работающих на сжижженом газе и электричестве. В кратчайшие сроки количество автобусов, работающих на сжижженом газе, было доведено до 600.

Отметим, что БТА в будущем планирует внедрение и других международных стандартов.