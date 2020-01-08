Трамп предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в предстоящие дни выступит с призывом к союзникам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News американский вице-президент Майкл Пенс.

"Президент Трамп в ближайшие дни собирается призвать наших союзников присоединиться к США, выйти из злополучной ядерной сделки с Ираном и потребовать от него отказаться от длительных усилий, направленных на то, чтобы сеять террористическое насилие, а также отказаться от ядерных амбиций и влиться в состав семьи народов", - сказал Пенс.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. 5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

8 января в обращении к американским гражданам президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг резкой критике СВПД, призвав Россию и другие страны отказаться от этого соглашения и разработать новое. Трамп заявил, что Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай "должны покончить с пережитками иранской сделки, или СВПД, и работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом".