Американцы не смогли найти Иран на карте мира

Большинство из опрошенных американцев не смогли найти Иран на контурной карте мира. Такой опрос в Нью-Йорке провело издание The Independent.

Перед этим, 8 января, компания Morning Consult опубликовала результаты исследования, согласно которым только 28 процентов американцев могут верно указать местоположение Ирана на региональной контурной карте (на карте всего мира — 23 процента). При этом 69 процентов опрошенных высказали мнение, что убийство американцами генерала Касема Сулеймани повысило риск войны между Вашингтоном и Тегераном.

The Independent решило самостоятельно проверить результаты этого опроса. Корреспонденты отправились на главную площадь Нью-Йорка Таймс-сквер, используя похожую карту региона и красный маркер. В итоге из 12 человек правильно указал Иран только молодой человек из Франции. Остальные выражали мнение, что эта страна находится на месте Египта, Афганистана, Сербии, Туркменистана.