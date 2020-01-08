Московское «Динамо» расторгло контракт с Рамилем Шейдаевым
Официальный сайт московского футбольного клуба «Динамо» сообщил о расторжении контракта с 23-летним форвардом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Шейдаев перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в июле прошлого года в качестве свободного агента. Всего за бело-голубых нападающий сыграл восемь матчей в Премьер-лиге и один - в Кубке России, не забив ни одного гола и отметившись одной результативной передачей в игре 3-го тура против «Урала».