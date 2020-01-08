В России азербайджанца судят за убийство по найму

В Архангельске перед судом предстанет 36-летний уроженец Азербайджана Руслан Мансуров, которого обвиняют в убийстве по найму. Как пишет «Архангельск-онлайн», он скрывался от следствия с 2006 года.

Издание напоминает, что 14 сентября 2006 года в лесном массиве у остановки общественного транспорта на автотрассе Котлас — Коряжма прохожие нашли тело 25-летнего жителя Котласа с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что мужчину убили по заказу. Его заказала сожительница, которая заплатила 50 тысяч рублей за жизнь человека, который, по ее словам, избивал ее и угрожал расправой.

14 сентября Р.Мансуров пригласил мужчину поехать на автомобиле за фруктами. Затем они свернули в лес для якобы сбора грибов. Там обвиняемый убил мужчину и попросил их общего знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и сокрыть следы преступления. Их спугнул грибник, который шел в это время по лесу.

В конце 2006 года перед судом предстала 23-летняя сожительница убитого, которая совершила подстрекательство к убийству по найму, и ее ровесник, который помогал прятать тело. Указанные лица были осуждены к лишению свободы.

Руслан Мансуров долгие годы скрывался от правоохранительных органов. В сентябре 2019 года его задержали при попытке пройти паспортный контроль в Одессе и экстрадировали в Россию. Скоро мужчина предстанет перед судом. Максимальное наказание за убийство по найму — пожизненное лишение свободы.