Трамп: «Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США»
Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал осуществить взрыв одного из американских посольств, утверждал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», - сказал глава государства. Он не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь.